Tuttosport insiste: "La Juventus pensa al ritorno di Conte"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport ancora una volta parla del futuro della Juventus con Tudor che saluterà a fine anno e con la dirigenza alla ricerca di un nuovo allenatore. I primi due nomi sono i soliti, quello di Antonio Conte e di Gasperini. In entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno. Non è la prima volta che Conte viene accostato alla Juventus nonostante abbia un contratto con il Napoli in scadenza del 2027.

