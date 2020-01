Tuttosport - Politano-Napoli, tutto fatto con l'Inter: manca solo il sì del giocatore, le cifre

Il Napoli resta vigilia anche sul mercato, quando mancano ancora diversi giorni alla chiusura di questa sessione invernale. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Matteo Politano, attaccante dell'Inter al centro di un discusso caso di mercato nello scambio con Spinazzola della Roma: Politano, al momento, cerca ancora sistemazione, ed il Napoli potrebbe essere una soluzione. Il club partenopeo - come riporta questa mattina Tuttosport - ha trovato l'intesa con l'Inter sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 mln. Ora serve trovare l'accordo con il giocatore che vorrebbe ancora andare alla Roma, in questo ore il Napoli proverà a trovare l'intesa per portarlo in azzurro.