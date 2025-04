Ultime di formazione da Empoli: D'Aversa risparmia Esposito, in mediana scelte obbligate

vedi letture

Ultime di formazione in casa Empoli direttamente dall'edizione odierna de La Nazione. Partiamo dalla difesa, dove il portiere colombiano Vasquez è in vantaggio su Silvestri, che è tornato a disposizione dopo la frattura alla mano che gli ha fatto saltare la gara contro il Cagliari. Al centro della difesa, Goglichidze e Marianucci potrebbero essere affiancati da De Sciglio. L’esperto ex Juve e Milan potrebbe essere scelto per dare riposo a Viti, che, pur non essendo al top della forma, ha stretto i denti nella scorsa partita.

In attacco, il ballottaggio si concentra sulla trequarti dietro a Colombo. Esposito, Fazzini, Cacace e Solbakken sono in corsa per due posti. Esposito, che è entrato in campo ad inizio ripresa domenica scorsa, sembra essere il principale indiziato per partire dalla panchina, con l’idea di utilizzarlo fresco contro il Venezia.

Solbakken, partito titolare nelle ultime nove partite, ha dimostrato di essere in forma nonostante alcuni errori sotto porta contro il Cagliari. Potrebbe quindi essere confermato a sinistra, mentre Fazzini, squalificato nell’ultima gara, andrebbe a coprire il lato opposto. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla necessità di contrastare il Napoli, noto per essere la squadra che concede meno tiri totali e nello specchio della porta. In mediana, le scelte di D’Aversa sono pressoché obbligate: la coppia formata da capitan Grassi e Henderson sarà al centro, con Gyasi e Pezzella larghi sulle fasce.