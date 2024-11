Una partita in gol e l'altra a secco: la regola di Kvara che fa ben sperare per Milano

Khvicha Kvaratskhelia non ha di certo brillato nella sconfitta contro l'Atalanta, ma c'è un dato che fan ben sperare in vista del big match contro l'Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, considerando che domenica non ha segnato contro l’Atalanta, verrebbe quasi da dire che ha osservato il classico turno di riposo per poi ripartire.

Digiuno a Verona, goloso con il Bologna, in silenzio con il Parma, a cantare con il Cagliari, a secco con la Juve, a saltare con il Monza e così via. Una no, e una sì. Sempre, sin dalla prima giornata. Una formula, una specie di regola che potrebbe moltiplicare l’attacco azzurro domenica contro l’Inter: a rigor di statistica le conclusioni sarebbero quelle, ma il calcio è il regno della scaramanzia e Napoli la città-Stato.