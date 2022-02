Venezia-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: risolti i due ballottaggi in attacco

Due i ballottaggi in formazione per la partita di oggi contro il Venezia: Osimhen o Mertens? Politano o Elmas? Secondo La Gazzetta dello Sport, Spalletti li ha risolti. Il centravanti dovrebbe essere il nigeriano, mentre sulla destra spazio all'ex Inter, col macedone in panchina. Per il resto confermato l'intero blocco che si era visto nell'ultima partita. Di seguito le probabili formazioni pubblicate dalla Rosea.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Fiordilino, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen