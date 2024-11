"Voglio trovare spazio", Conte accontenta Raspadori: ecco quando avrà la sua chance

vedi letture

"Voglio trovare spazio, non sono più giovane". Così in un'intervista ai canali ufficiali della Nazionale Giacomo Raspadori ha reclamato un minutaggio maggiore. Nel Napoli non è praticamente mai titolare, ma molto presto potrebbe tornare ad esserlo, secondo La Repubblica.

Probabilmente Jack - si legge - avrà una chance dal primo minuto giovedì in Coppa Italia contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale,ma ovviamente sa di dover giocare di più per continuare ad essere protagonista pure in nazionale.