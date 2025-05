Volata Scudetto: prime ipotesi sugli arbitri di Napoli-Cagliari e Como-Inter

Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ufficializzerà le designazioni per l'ultima di campionato mercoledì. Chiaramente occhi puntati sulla doppia sfida-scudetto. Risorse poche, anche dovute agli impegni all’estero. Prendete Mariani, ad esempio: non bene nella finale di coppa Italia, ma sempre una risorsa.

Domani sera sarà il quarto uomo di Zwayer in Tottenham-United, finale di Europa league, tornerà giovedì, è un nome insieme a La Penna, tenuto al riparo da spifferi nell’ultimo week end, che è più fresco ed ha dimostrato di essere in grado di arbitrare grandi match. Entrambi più per l’Inter, nel caso, che per il Napoli, anche se se la giocheranno con Massa, un altro tenuto “nascosto”, e Doveri per la sfida del Maradona.