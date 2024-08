Zazzaroni sul CdS: "Manna voleva Lukaku alla Juve, ora finalmente l'avrà al Napoli"

Con un fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato estivo e del ruolo di regina della Juventus: "Trentotto milioni per Nico (con articolazione da bilancio) e 7 per il prestito secco di Conceição jr dopo Douglas Luiz, Thuram, altro junior, Cabal, Kalulu e Di Gregorio. Sempre, sia chiaro, in attesa di Koopmeiners, 59 milioni, e eventualmente di Sancho, legato alla partenza di Chiesa. Giuntoli sta cambiando faccia alla Juve. Del resto era lui il secondo - Allegri il primo - a ritenere che la squadra della scorsa stagione non fosse da primi due posti. Accontentato Motta, evitato qualsiasi confronto col passato: stavolta il mercato è stato fatto eccome, la proprietà l’ha autorizzato fornendo risorse inattese".

Prosegue: "La costruzione porta a una conclusione: la Juve vuol tornare a vincere in fretta. Nico, Douglas Luiz e Koopmeiners appartengono infatti alla Last Gen, Thuram e Conceição non sono certo alle prime armi. Resta da vedere se i soli tre big di Max - Szczesny, Rabiot e Chiesa - fossero peggiori dei nuovi. Lo dirà il campo".

Chiusura sul Napoli: "Giovanni Manna ce l’ha fatta: ha impiegato due estati per portare a casa Lukaku, anche se indirizzo e città sono cambiati. Ci aveva provato a lungo prima dell’arrivo a Torino di Giuntoli per cercare di soddisfare Allegri. Ma niente: convinse il giocatore e il suo legale, non il Chelsea che per disperazione favorì in chiusura il prestito alla Roma. Non ho mai nascosto di apprezzare tantissimo il belga, che ha numeri eccezionali (301 gol in 636 partite con i club, 85 in 119 con la nazionale). È il terminale ideale per il gioco di Conte. Per rendere al massimo non ha bisogno di condizioni speciali: sa essere individualità e squadra".