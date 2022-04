Zazzaroni sulla lotta scudetto: "Il gioco delle tre corte"

"Il gioco delle tre corte", titola stamane Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport

Era stato profetico ieri il direttore del quotidiano: "Una sfida, Juve-Inter, in grado di restituirci novanta e passa minuti di calcio alto, Irrati permettendo", e preciso è stato il direttore di gara ad indirizzare la sfida con un paio di decisioni che faranno discutere.

Prima non vede il rigore, e qui viene aiutato dal VAR, poi proprio dal monitor gli fanno ribattere il rigore per l'ingresso anticipato di De Ligt, che però non tocca il pallone: "Tutto questo è accaduto nelle fasi finali del primo tempo: i cinque minuti di puro surrealismo arbitrale hanno condizionato l’andamento e ovviamente anche il risultato di una partita giocata con più decisione e brillantezza dalla Juve, presentata da Allegri con le due punte più Dybala. Milan, Napoli e Inter strette in pochissimi punti e corte, come fiato. Finalmente qualcosa di nuovo ed eccitante poiché a più voci, dopo un decennio di assoli. "