Rileggi live Dimaro, day 7: sessione mattutina, esercitazione sul possesso palla e partitella. Ancora out Osimhen

vedi letture

Pomeriggio libero per gli azzurri, per la prima volta dall'inizio del ritiro non ci sarà la doppia seduta. Prossimo appuntamento alle 14 per la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola dal teatro comunale di Dimaro. Restate collegati su Tuttonapoli per gli aggiornamenti dalla Val di Sole e seguire la diretta testuale della conferenza.

11.47 - Termina qui l'allenamento mattutino.

11.40 - Squadra riunita in cerchio a centrocampo per la fase di stretching.

11.39 - Termina qui la partitella.

11.38 - Qualche problemino per Ostigard che esce, ma dopo la cure mediche rientra in campo.

11.31 - Cheddira riporta avanti verdi su assist dal fondo di Gaetano, 2-1

11.30 - Simeone pareggia per i blu con un destro ravvicinato.

11.29 - Si riparte.

11.28 - Partitella interrotta per una pausa.

11.22 - Mazzocchi porta in vantaggio i verdi, assist di Spinazzola, facile tap in sul secondo palo.

11.19 - Non partecipa Politano che esce dal campo tra gli applausi del pubblico. Al posto dell'ex Inter nei verdi passa Ngonge. Nei blu al posto del belga gioca Popovic.

11.18 - Inizia una partitella a campo ridotto, tra i pali Caprile con i verdi e Contini con i blu.

11.16 - Si vede Osimhen che torna dalla palestra e lascia il campo tra gli applausi dei tifosi.

11.14 - Termina l'esercitazione tattica.

10.51 - Quattro assenti: Osimhen, Ambrosino, Popovic e D'Avino che non hanno partecipato neanche all'amichevole con l'Anaune di ieri sera.

10.50 - E' in corso un'esercitazione tattica sul possesso palla a campo ridotto, due bande orizzontali sulla trequarti delimitano uno spazio di 30 metri. Due squadre si affrontano senza porta con l'obiettivo di superare il pressing avversario ed entrare in meta nella trequarti avversaria. Le squadre, entrambe schierate con il 3-4-2-1 sono le stesse di ieri.

Squadra verde acqua: Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

Squadra blu: Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

10.47 - I portieri si allenano a parte con il preparatore Lopez.

10.45 - Si aprono le tribune dello stadio di Carciato per giornalisti e tifosi.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella settima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo il primo test amichevole di ieri, vinto 4-0 contro l'Anaume, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la seduta mattutina dalle 10.45 fino alle 12.