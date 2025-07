Ufficiale Dimaro 2025, presentazione squadra il 25: novità, offerte e programma del ritiro

vedi letture

Sale la febbre in Val di Sole per il ritiro SSC Napoli 2025 che vedrà tra l’altro l’esordio in Trentino di Scott Mc Tominay (lo scorso anno Mc Fratm arrivò direttamente Napoli a fine agosto) e per la stella Kevin De Bruyne. E a Dimaro Folgarida si sta confezionando una proposta a dir poco stellare, con undici giorni di divertimento senza pause.

Dagli eventi allo stadio alle proposte nella SKI.ITArena, dagli appuntamenti con mister Conte e i giocatori nella nuovissima area eventi alle serate all’ incredibile rassegna di film pluripremiati, il programma del Ritiro SSC Napoli a Dimaro Folgarida 2025, si presenta addirittura pirotecnico. Stavolta Apt Val di Sole e Comune di Dimaro Folgarida si sono superati per festeggiare degnamente la conquista del quarto scudetto della società del Presidente Aurelio De Laurentiis.

IL BENVENUTO L’arrivo dei Campioni d’Italia è previsto giovedì 17 e già nel pomeriggio la SKI.ITArena accoglierà squadra e tifosi per il primo allenamento, con molte novità: campo tirato a lucido (anche quest’anno nel manto erboso sono apparsi i piccoli funghi che ne certificano l’alto tenore ecologico), nuova tribuna Meledrio da 900 posti che porta a 2.200 i posti disponibili allo stadio, nuovo terreno di gioco di 60x30 metri e nuovissima palestra pronta ad accogliere gli allenamenti a secco. È posizionata a fil di campo e rappresenta una vera e propria chicca in campo nazionale.

GLI ALLENAMENTI - Il programma tecnico prevede un doppio allenamento quotidiano (mattina e pomeriggio) da venerdì 18 a lunedì 21. Martedì 22 allenamento mattutino e nel pomeriggio prima amichevole con SS Arezzo. Per l’esordio stagionale degli azzurri sono ancora disponibili biglietti ma si va verso il tutto esaurito. Doppio allenamento anche mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 luglio. Sabato 26 allenamento mattutino e nel pomeriggio il secondo test con il Catanzaro. Biglietti ancora disponibili per i tifosi della squadra calabrese. Per chiudere doppio allenamento anche domenica e in serata il rientro alla volta di Napoli. Come tradizione l’ingresso agli allenamenti è gratuito.

GLI INCONTRI CON I TIFOSI - Domenica 20 luglio il palco dell’area eventi, collocata a fianco della chiesa di Dimaro, ospiterà il promo atteso incontro dei tifosi con 4 giocatori; giovedì 24 sarà la volta di Mister Conte affiancato dallo staff tecnico e venerdì 25 del DJ set con la presentazione della squadra.

LE OFFERTE DELLA VAL DI SOLE - Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ma anche di spensierata vacanza per i tifosi, in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva. A disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono la Trentino Guest Card e la Val di Sole Guest Card, che offrono grandi opportunità per una vacanza di qualità.

Con la Trentino Guest Card si possono usare liberamente i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, ma solo per viaggi con origine e destinazione in Trentino; accedere a più di 60 musei, 20 castelli e oltre 40 attrazioni; degustare prodotti enogastronomici del territorio e acquistarli a prezzi scontati; fruire di oltre 60 attività in tutto il Trentino a tariffa scontata e ricevere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus, MarinoBus, Itabus e Autostradale.

La Card Val di Sole garantisce senza costi aggiuntivi (con il semplice soggiorno nelle strutture di valle convenzionate) ulteriori opportunità: sconti sulle tariffe per le Navette nel Parco Nazionale dello Stelvio; Mobilità sostenibile con servizi di Bike Train e Bike Bus che collegano tutta la valle; sconto del 10% sui Noleggi bike; per il programma Andar per Monti è previsto uno sconto del 40% sulla 2° escursione; Impianti di Risalita tariffe speciali per pass impianti di località e 25% sconto su singole risalite. INFO visitvaldisole.it/it/guest-card