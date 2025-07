Foto Dimaro, capienza stadio aumentata da 900 a 2.200 posti: la nuova tribuna Meledrio

Tutto pronto a Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo della SSCNapoli, i campioni d'Italia allenati da Antonio Conte, arriveranno in Val di Sole giovedì 17 luglio. Tante novità ancher i tifosi azzurri che come ogni anno riempiranno le strutture del Trentino. La più grande novità per i supporters del Napoli riguardano il lo Stadio Comunale di Carciato, con la costruzione della nuova tribuna Meledrio (in foto), che porterà la capienza della strutura da 900 a 2.200 posti.

Il programma tecnico prevede un doppio allenamento quotidiano (mattina e pomeriggio) da venerdì 18 a lunedì 21. Martedì 22 allenamento mattutino e nel pomeriggio prima amichevole con SS Arezzo. Per l’esordio stagionale degli azzurri sono ancora disponibili biglietti ma si va verso il tutto esaurito. Doppio allenamento anche mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 luglio. Sabato 26 allenamento mattutino e nel pomeriggio il secondo test con il Catanzaro. Biglietti ancora disponibili per i tifosi della squadra calabrese. Per chiudere doppio allenamento anche domenica e in serata il rientro alla volta di Napoli. Come tradizione l’ingresso agli allenamenti è gratuito.