Foto Dimaro, nuovo secondo campo e terreno tirato a lucido

vedi letture

Molte novità a Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo del Napoli 2025. I campioni d'Italia torneranno in Trentino giovedì 17 luglio e in Val di Sole fermentano gli ultimi preparativi per accoglierli al meglio. Tra le novità c'è il campo di Carciato, tirato a lucido per l'occasione. Anche quest’anno nel manto erboso sono apparsi i piccoli funghi (in foto) che ne certificano l’alto tenore ecologico. Altra novità il nuovo secondo campo da gioco di 60x30 metri e la nuovissima palestra pronta ad accogliere gli allenamenti a secco. È posizionata a fil di campo e rappresenta una vera e propria chicca in campo nazionale. Qui il programma completo del ritiro di Dimaro.

