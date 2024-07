Rileggi live Dimaro, day 9: sessione mattutina, giri di campo: Osimhen corre con gli altri. Out Anguissa!

Appuntamento alle 18.15 per la seduta pomeridiana. In serata, invece, è prevista la presentazione ufficiale della squadra in Piazza Madonna della Pace. Restate collegati su Tuttonapoli per restare aggiornati dalla Val di Sole e seguire la diretta testuale dei prossimi eventi.

11.15 - Termina qui la sessione mattutina.

11.07 - Inizia la fase di stretching.

11.05 - Termina la corsa di fondo, la squadra si riposa seduta a centrocampo.

10.44 - Cheddira va in fuga, il marocchino è il più pimpante stamattina e stacca il suo gruppetto formato da Mazzocchi, Mezzoni, Simeone, Spinazzola e Ngonge. Questi ultimi due invece si staccano in coda al gruppo.

10.22 - Assente Anguissa, ieri il centrocampista aveva lasciato anzitempo la partitella finale per un leggero affaticamento.

10.20 - Iniziano i "classici" giri di campo a gruppetti di questo ritiro. Un giro e poi un minuto di recupero, seguono due giri e un'altra pausa sempre di un minuto e così via. Corre insieme agli altri anche Victor Osimhen. In una metà campo si allenano a parte i portieri.

10.17 - Finalmente è consentito l'ingresso in tribuna, si entra con la squadra che ha già sulle spalle circa 45' di allenamento.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella nona giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la doppia seduta: primo appuntamento stamattina, allenamento a porte aperte a partire dalle 10.15.