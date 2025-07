Napoli ko, Gazzetta dello Sport: “Parte male la stagione dei Campioni d’Italia”

“Parte male la stagione dei Campioni d’Italia”, titola così l'edizione on line della Gazzetta dello Sport dopo l'esordio stagionale dei campioni d'Italia che aprono con una sconfitta inaspettata per 2-0 contro l’Arezzo (Serie C). Una prima amichevole condizionata da carichi di lavoro pesanti e diversi indisponibili. Cristian Bucchi e i suoi ragazzi festeggiano una vittoria prestigiosa, maturata grazie a un rigore di Pattarello nel primo tempo — procurato da un intervento falloso in ripiegamento di Lang — e a un gol di Varela al 90’, su errore difensivo di Mazzocchi.

Dal punto di vista tattico, Conte ha impostato un 4-3-3 con ben quattro nuovi acquisti in campo dal primo minuto: Lucca centravanti, De Bruyne mezzala sinistra, Lang esterno offensivo e Marianucci in difesa accanto a Juan Jesus. Anguissa è stato l’unico a rimanere in campo per più di un tempo (68 minuti). De Bruyne si è reso protagonista con due conclusioni, mentre Lucca ha avuto una buona occasione nel primo tempo ma ha mancato l’appuntamento con il gol. Un test utile per valutazioni, ma che evidenzia quanto lavoro ci sia ancora da fare per affinare la nuova identità del Napoli targato Conte.