Foto Un scatto da ricordare: i giocatori dell'Arezzo chiedono selfie a De Bruyne

Esordio con la maglia del Napoli per Kevin De Bruyne nel primo test amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Al termine dell'amichevole persa 2-0 dalla squadra di Antonio Conte, il fuoriclasse belga si è fermato per fare dei selfie con alcuni giocatori della squadra toscana.

Un'occasione troppo ghiotta per i calciatori amaranto, che disputano il campionato di Serie C, quella che si è palesata oggi davanti ai loro occhi. Non capita tutti i giorni di incontrare e giocare contro un grande campione, questo momento non poteva non essere immortalato. Di seguito gli scatti diventati virali sui social.