Ufficiale Niente Dimaro per Coli Saco: l’azzurro 2002 alle Olimpiadi con il Mali

Non c'era Coli Saco nell'elenco dei convocati di Conte per il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Il motivo è semplice: il centrocampista classe 2002 maliano, infatti, è stato convocato dalla sua nazionale per le Olimpiadi e dunque non si unirà ai compagni. A fine esperienza parigina, poi, pronto per lui un altro prestito.