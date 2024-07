Foto Novità a Dimaro, sessione autografi a numero chiuso: come prenotarsi e info

vedi letture

Un’altra novità attende i tifosi azzurri al loro arrivo a Dimaro. Da quest’anno in ritiro in Val di Sole ci sarà un numero chiuso per la sessione degli autografi con i calciatori a fine allenamento.

Come prenotarsi. Per prenotarsi i tifosi azzurri dovranno inquadrare un QR code (in foto), solo 70 fortunati avranno la possibilità di stare a stretto contatto con i calciatori per firme e selfie. La novità è stata voluta dal nuovo tecnico azzurro Antonio Conte. Per domani al termine del primo allenamento pomeridiano due azzurri saranno a disposizione dei tifosi per la sessione autografi.