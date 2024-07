Video Il Brest sbarca in Abruzzo, domani in programma l'amichevole col Napoli

vedi letture

I francesi sono arrivati terzi lo scorso campionato in Ligue 1 e parteciperanno alla prossima Uefa Champions League.

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il Brest ha annunciato l'arrivo in Abruzzo in vista delle 2 amichevoli in programma contro Napoli e Juventus. I francesi sono arrivati terzi lo scorso campionato in Ligue 1 e parteciperanno alla prossima Uefa Champions League.

La seconda amichevole internazionale del Napoli è in programma domani alle ore 20:00 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ecco il video pubblicato dal club francese: