Napoli oltre la fatica: 2-0 sull'Egnatia al 45' ed ottimi segnali dal collettivo

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo allo Stadio Patini contro gli albanesi dell'Egnatia, prima gara del ritiro di Castel di Sangro. In campo subito i nazionali, Meret, Kvara, Lobotka e Di Lorenzo! All'intervallo gli azzurri guidano per 2-0 grazie alle reti prima di Kvaratskhelia e poi di Politano. Napoli ben messo in campo, molta intensità in fase offensiva e attenzione in quella difensiva. Troppo poco ciò che crea l'Egnatia con la difesa degli azzurri attenta a chiudere ogni opportunità.

Primo tempo

L'inizio gara è subito intenso, Napoli vicino al vantaggio prima con Cheddira e poi con Politano, ma il portiere avversario sventa il pericolo. Dopo una ventina di minuti sottotono, il Napoli passa in vantaggio con Kvaratskhelia che servito perfettamente da Lobotka, entra in area di rigore dalla sinistra e da posizione abbastanza defilata buca Dabjani con un preciso sinistro rasoterra dopo un aggancio preciso di destro. Passano 8 minuti ed il Napoli raddoppia con un rocambolesco sinistro di Politano: Di Lorenzo recupera palla dal limite dell'area e appoggia per il preciso tiro dell'esterno azzurro, 2-0 alla mezz'ora. Il Napoli gestisce attraverso un ottimo possesso palla e affonda diverse volte senza però trovare il tris: Cheddira protagonista in due ottime occasioni.