Gazzetta - ADL vuole risposte: fallire qualificazione Champions sarebbe batosta dura su piano economico

Le ragioni di Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a raccontare la posizione del patron in vista dell'incontro con la squadra: "Il presidente ha sempre sostenuto che il ritiro non lo voleva come punizione. Cose però che ha detto per radio, non alla squadra. Sottolineando un problema che c’era prima e continua ad esserci: il rendimento deficitario di una squadra che dimostra i propri valori in Europa, ma latita in maniera sconcertante in campionato. È qui che De Laurentiis pretende risposte dalla squadra. Perché il Napoli paga un monte ingaggi ben superiore ai 100 milioni di euro e non centrare la qualificazione alla prossima Champions League in bilancio sarebbe una batosta dura da assorbire anche per un club fra i più virtuosi, e non solo in Italia".