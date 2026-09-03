Ufficiale Abisso reintegrato tra gli arbitri: accolto il ricorso contro la dismissione dell'AIA

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Rosario Abisso torna nell'organico arbitrale dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha dichiarato illegittima la delibera dell'AIA.

Rosario Abisso è stato ufficialmente reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha infatti accolto il ricorso presentato dal direttore di gara palermitano contro la decisione dell'AIA dello scorso 1° luglio. "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della delibera di cui al Comunicato Ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri n. 1 del 1° luglio 2026 nella parte in cui dispone la dismissione del sig. Rosario Abisso", si legge nella nota.

Abisso era stato escluso per "limiti di permanenza nel ruolo"

L'arbitro della sezione di Palermo era stato depennato dagli organici dell'AIA per "limiti di permanenza nel ruolo", ma aveva immediatamente impugnato il provvedimento, assistito dall'avvocato Andrea Capone. In attesa della decisione definitiva, Abisso aveva comunque potuto partecipare, seppur in sovrannumero, al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Il Tribunale ha ora giudicato illegittima la sua dismissione: il classe 1985 potrà quindi tornare regolarmente nell'organico arbitrale per la stagione 2026-27.