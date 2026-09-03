Serie A, calendario Napoli fino al 12° turno: Juventus il 1° novembre, di sabato con la Roma
La Lega Serie A ha comunicato date e orari fino alla 12esima giornata della Serie A 2026/27. Il Napoli giocherà il 1° novembre il big match della decima giornata di campionato contro la Juventus. Un altro big, all'ottavo turno contro la Roma, si disputerà invece il sabato alle 18. Questi gli impegni degli azzurri:
Quarta giornata: Napoli-Bologna, domenica 13 settembre ore 18
Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, domenica 20 settembre ore 12.30
Sesta giornata: Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre ore 20.45
Settima giornata: Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre ore 15
Ottava giornata: Napoli-Roma, sabato 24 ottobre ore 18
Nona giornata: Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre ore 20.45
Decima giornata: Juventus-Napoli, domenica 1 novembre ore 20.45
Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre ore 12.30
Dodicesima giornata: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20.45
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro