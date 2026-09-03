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Serie A, calendario Napoli fino al 12° turno: Juventus il 1° novembre, di sabato con la Roma

Serie A, calendario Napoli fino al 12° turno: Juventus il 1° novembre, di sabato con la RomaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:30Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale date e orari degli impegni in Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari fino alla 12esima giornata della Serie A 2026/27. Il Napoli giocherà il 1° novembre il big match della decima giornata di campionato contro la Juventus. Un altro big, all'ottavo turno contro la Roma, si disputerà invece il sabato alle 18. Questi gli impegni degli azzurri:

Quarta giornata: Napoli-Bologna, domenica 13 settembre ore 18

Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, domenica 20 settembre ore 12.30

Sesta giornata: Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre ore 20.45

Settima giornata: Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre ore 15

Ottava giornata: Napoli-Roma, sabato 24 ottobre ore 18

Nona giornata: Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre ore 20.45

Decima giornata: Juventus-Napoli, domenica 1 novembre ore 20.45

Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre ore 12.30

Dodicesima giornata: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20.45