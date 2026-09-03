Epurato da Amorim, il Milan non è riuscito a cederlo: ora Tomori torna in gruppo

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Con Gabbia che potrebbe rimanere fuori tra i sette e i quindici giorni, ecco che Tomori dovrà alzare il ritmo in allenamento visto che sarà convocato

Nonostante fosse inizialmente fuori dal progetto Milan, e al netto degli interessamenti all'estero che poi non si sono concretizzati, alla fine Fikayo Tomor - uno degli ultimi reduci dello scudetto del 202 -, è rimasto in rossonero. Una decisione collegiale di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, quella di reintegrarlo in rosa, tanto è vero che è stato inserito nella lista sia della Serie A sia dell’Europa League.

Tomori torna in gruppo al Milan

In questo senso, sottolinea Tuttosport, ieri Tomori è tornato a Milano e oggi si riunirà al gruppo. E con Gabbia che potrebbe rimanere fuori tra i sette e i quindici giorni, ecco che Tomori dovrà alzare il ritmo in allenamento visto che sarà convocato per la partita di domenica sera, a Torino, contro la Juventus.