Accostato al Napoli, Laurienté ad un passo dalla Turchia: è fatta con il Fenerbahce

Il Fenerbahce ha deciso di puntare con decisione su Armand Laurienté dopo che il suo passaggio al Sunderland è sfumato nelle fasi finali della trattativa. Il club turco, inizialmente, aveva proposto al Sassuolo un’operazione in prestito per l’esterno francese, desideroso di lasciare la Serie A. Tuttavia, i neroverdi si sono mostrati contrari a questa formula, preferendo discutere un trasferimento a titolo definitivo. Il Fenerbahce, riferisce il sito turco Fanatik, determinato a portare a Istanbul il giocatore, ha adattato la propria offerta secondo le richieste del Sassuolo, avanzando una proposta per l’acquisto completo del cartellino.

Parallelamente, la dirigenza del club gialloblù ha messo sul piatto per Laurienté un contratto con uno stipendio superiore ai due milioni di euro netti a stagione, segnale evidente dell’interesse concreto nei confronti del calciatore. Secondo quanto si legge dal media turco, i colloqui tra le due società sarebbero ormai entrati nella fase finale. Restano da definire alcuni dettagli economici legati al costo del trasferimento, ma l’intesa sembra sempre più vicina. Se tutto andrà secondo i piani, nelle prossime ore si procederà con la firma dei contratti e l’annuncio ufficiale dell’operazione. Saltato il Sunderland, il francese potrà comunque consolarsi alla corte di Mourinho, che per la prossima stagione punta a detronizzare i rivali del Galatasaray.