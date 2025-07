Inter-Lookman, muro Atalanta! Bergamaschi fermi alla propria richiesta: le cifre

L'Inter continua il pressing sull'Atalanta per Ademola Lookman presentando una nuova offerta scritta da 42 milioni di euro più 3 di bonus. Il club bergamasco, però, non intende cedere così facilmente l'attaccante nigeriano, come riferisce su Facebook Xavier Jacobelli.

Il giornalista scrive sul proprio account social. "Per Lookman l’Inter propone all’Atalanta 42 milioni di euro (parte fissa) e 3 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore. Muro della Dea, ferma sulla richiesta di 50 milioni. ‘Non abbiamo bisogno di vendere’".