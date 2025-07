Insigne-Lazio, pista fredda: l’ex Napoli non può allenarsi a Formello, il motivo

Maurizio Sarri ci aveva pensato dopo che si era svincolato dal Toronto. Insieme hanno fatto grandi cose al Napoli e a distanza di anni il Comandante avrebbe riabbracciato volentieri Lorenzo Insigne alla Lazio, soprattutto data la situazione sul mercato. Una speranza che, però, sembrerebbe essere sfumata nell'arco di poche settimane. L'agente dell'ex capitano partenopeo aveva già spiegato la situazione negli scorsi giorni, evidenziando la difficoltà dell'operazione per via del blocco imposto dalla Covisoc alla società biancoceleste e promettendo un annuncio sul futuro del suo assistito nei prossimi giorni.

A complicare ulteriormente un eventuale trasferimento di Insigne alla Lazio sarebbe anche la problematica indicata dal Messaggero nell'edizione odierna. Sarri, infatti, avrebbe chiesto a Lotito di garantire all'esterno almeno la possibilità di allenarsi con la squadra fino a quando non sarà possibile tesserarlo. Una garanzia che, però, il patron biancoceleste non sarebbe in grado di dargli. Per far sì che Insigne si alleni insieme alla squadra, infatti, sarebbe necessario pagargli fin da subito lo stipendio, andando di conseguenza a minare ulteriormente la situazione del bilancio.