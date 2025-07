Flop Zielinski, può lasciare l’Inter dopo appena un anno: occhio all’Arabia

Attenzione a Piotr Zielinski. Un nome poco chiacchierato sul mercato dell'Inter in uscita, ma il polacco non ha brillato - tra panchine e infortuni - nella sua prima stagione in nerazzurro e secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe anche salutare.

Uno scenario che il quotidiano definisce "non affatto inverosimile", anche se l’ingaggio del centrocampista - da 4,5 milioni a stagione - lascia presagire che si possano concretizzare per lui soprattutto piste all'estero. Al momento non si conoscono offerte arrivate all'Inter, ma attenzione ad eventuali novità. "Magari una chiamata da quella Arabia che era stata a un passo da Zielinski prima che l’ex Napoli firmasse per l’Inter", si legge.