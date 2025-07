Strefezza pronto a sfidare il Napoli a Castel di Sangro: saluta il Como e va all'Olympiacos

Gabriel Strefezza è pronto a vestire la maglia dell’Olympiacos. L’esterno brasiliano, che saluta il Como e domani sosterrà a Londra le visite mediche di rito, è in partenza per lo scalo londinese: “Sono pronto e carico - ha detto ai colleghi di Sky Sport - Champions? Bellissima emozione, non vedo l’ora di cominciare”. Un messaggio per i tifosi del Como? “Li ringrazio, c’è un bellissimo tifo e hanno un tifoso in più adesso. Forza Como”.

Ricordiamo che l'Olympiacos sarà l'ultimo avversario nei test amichevoli del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. I campioni d'Italia affronteranno la squadra greca il 14 agosto alle ore 20 allo Stadio Teofilo Patini. Sarà anche l'ultima amichevole per i ragazzi di Antonio Conte, prima dell'esordio in campionato contro il Sassuolo, sabato 23 agosto alle ore 18.30.