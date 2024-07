Accostato al Napoli, Lucca obiettivo della Fiorentina. Ma solo in caso di una cessione

L’idea per l’attacco della Fiorentina è sempre Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese accostato anche al Napoli.

L’idea per l’attacco della Fiorentina è sempre Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese accostato anche al Napoli. La formazione viola nella giornata di lunedì riprenderà gli allenamenti in vista della prossima stagione con Raffaele Palladino come tecnico. Il nuovo allenatore si attende però nuovi innesti nella finestra estiva di trattative e specialmente nel reparto offensivo ci saranno novità.

Udinese bottega cara

Resiste sempre il nome della punta dell’Udinese che resta però una bottega cara. I friulani valutano il proprio calciatore oltre i 20 milioni di euro mentre la società del presidente Rocco Commisso però il momento è arrivata ad estrarne oltre 18 Per Kean. Per la punta arrivata dalla Juventus si tratterebbe di 13,3 milioni di quota fissa più cinque di bonus separati in due tranche, una da due e una da tre. Quest’ultima con obiettivi più complicati da raggiungere.

Operazione fattibile solo se parte Nzola

La Fiorentina però non vuole mollare l'idea di ingaggiare Lucca. L'operazione potrebbe sbloccarsi, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, soltanto nel caso in cui Nzola dovesse trovare una sistemazione per non ingolfare il reparto avanzato e reperire comunque denaro liquido. Il classe 2000 di Moncalieri con la maglia bianconera ha collezionato in stagione 39 presenze fra campionato e Coppa Italia realizzando nove reti e quattro assist.