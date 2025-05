Inter, Gazzetta anticipa: "Turnover estremo col Verona, Inzaghi ne cambia 9!"

Il ritorno di Champions League contro il Barcellona è la partita nella testa di tutta l'Inter: la priorità per la partita di domani alle 20:45 contro l'Hellas Verona sarà quella di recuperare energie fisiche e mentali in vista del 6 maggio. "Non si transige da un turnover ragionato e profondo prima della semifinale", si legge su Gazzetta.it:

"L’idea dello staff resta, quindi, quella di far di riposare il più possibile i reduci di Montjuic: rotazioni quasi “estreme”, al punto che, almeno in teoria, solo due tra i nerazzurri che hanno iniziato in Champions potrebbero partire dal 1’ pure contro i veneti in A: Sommer, come ovvio che sia, e l’altro Yann, Bisseck, che deve tamponare dal suo lato all’infortunio di Pavard".