Verona, torna Tengstedt. Ma non sarà titolare con l'Inter

vedi letture

(ANSA) - VERONA, 02 MAG - Ci sarà anche Tengstedt tra i convocati del Verona per la sfida di domani sera all'Inter, allo stadio Meazza. "Ma non partirà titolare", ha precisato oggi il tecnico Paolo Zanetti in conferenza stampa. In attacco dunque ancora spazio a Sarr e Mosquera, ma i problemi sono difensivi: Dawidowicz non è disponibile, Ghilardi e Coppola sono squalificati. Zanetti potrebbe passare alla difesa a quattro con Tchatchoua a destra e Frese esterni, Daniliuc e Valentini centrali. (ANSA).