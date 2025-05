Ufficiale Infortunio Lautaro Martinez: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Tutti i tifosi dell'Inter stavano aspettando l'esito degli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez, attaccante e capitano dei nerazzurri. Di seguito il comunicato integrale con cui la società di Viale della Liberazione ha aggiornato sulle condizioni fisiche del Toro: "Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno".

Niente Verona e 7/10 giorni di stop per Lautaro Martinez dopo il problema accusato a Barcellona nell'andata della semifinale di Champions: elongazione ai flessori della coscia sinistra per il capitano. Se il muscolo dovesse reagire bene tra domani e domenica, potrebbe però esserci qualche possibilità di vederlo in panchina per Inter-Barça. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.