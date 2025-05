Ufficiale Torino-Venezia, le formazioni: due ex azzurri (dello Scudetto) titolari

Tra poco meno di un'ora il Torino scenderà in campo contro il Venezia per l'anticipo della 35^ giornata di Serie A. Paolo Vanoli schiera la difesa a quattro con Walukiewicz adattato nel ruolo di terzino destro accanto a Maripan, Coco e Biraghi. A centrocampo giocano Casadei, Ilic e Gineitis, con il serbo che è un po' la novità inaspettata. In attacco Vlasic ed Elmas supporteranno Sanabria.

Di Francesco risponde con Gytkjaer titolare al posto di Fila, che invece aveva iniziato contro il Milan la scorsa settimana. In porta confermato Radu, davanti a cui giocheranno Schingtienne, Idzes e Cande. A centrocampo sulle fasce ci sono Haps da una parte e Zerbin dall'altra, con Kike Perez, Nicolussi Caviglia e Busio a formare la cerniera centrale. Davanti insieme al centravanti ex Monza scelto Yeboah. Di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Perciun, Dalla Vecchia Cacciamani. Allenatore: Paolo Vanoli.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Oristanio, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ellertsson, Carboni, Doumbia, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.