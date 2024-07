Accostato al Napoli, Rabiot non rinnoverà con la Juve: oggi l'annuncio

La storia tra Rabiot e la Juventus è finita. Era nell’aria, ma sarà ufficiale tra qualche ora. Lo annuncerà Cristiano Giuntoli durante la presentazione di Thiago Motta, fissata per oggi alle 14. Il francese - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - è rimasto indifferente alla proposta di rinnovo ricevuta dal club: sul tavolo c’era un biennale a 7 milioni e mezzo netti a stagione, più bonus e un’opzione di rinnovo automatico per la terza stagione.