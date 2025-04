Al Castellani vince la paura: l'Empoli pareggia col Cagliari e manca l'aggancio al Lecce

Empoli e Cagliari non si fanno male, accontentandosi di un punto che alla fine serve più ai rossoblù che agli azzurri. 0-0 il risultato finale del match del Castellani, valido per il 31° turno di Serie A. Lo 0-0 dei primi 45 minuti è il risultato di una partita piuttosto bloccata, con tanti duelli aerei, molti lanci lunghi e la voglia da una parte e dall'altra di rischiare il meno possibile vista l'importanza dei punti in palio per centrare l'obiettivo salvezza.

Ritmi lenti e poche emozioni anche nella ripresa, dove l'Empoli non coglie l'occasione di agganciare in classifica il Lecce. Secondo tempo non bello, proprio come era stato il primo, con ancora meno intensità. A far vibrare gli spalti è solamente una conclusione potente di Cacace, che al 66' anticipa il suo compagno di squadra Esposito e chiama Caprile alla deviazione coi piedi. L'Empoli perde per infortunio Kouamé e intanto i minuti scorrono via senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il sopravvento. Troppa la tensione in campo, qualche fischio dagli spalti e davvero zero spettacolo.