Allegri ha firmato: è il nuovo allenatore del Milan! Ennesima conferma su Conte-Napoli

vedi letture

Massimiliano Allegri ha appena firmato come nuovo allenatore del Milan. Come riferito da Fabrizio Romano su X, incontro in questo momento con Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri e Giovanni Branchini: tutti i contratti sono stati definiti.

Dopo essere tornato alla Juve qualche anno fa, Allegri torna ora in rossonero dopo la prima avventura iniziata nel 2010. L'allenatore toscano era stato bloccato dal Napoli in caso di addio di Conte, ma con la permanenza del tecnico azzurro Allegri ha scelto di ripartire dal Milan. Inizia ad essere ora più chiaro il valzer panchine.