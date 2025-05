Allegri-Milan, Sky: "Aumentata offerta e attesa risposta entro domani"

Mentre il Napoli aspetta la risposta definitiva per Conte che sembra sempre più convinto di restare, il Milan accelera per Massimiliano Allegri. I rossoneri, secondo la redazione di Sky Sport, hanno aumentato l’offerta economica per il contratto biennale proposto all’ex Juve. Il club spera e si aspetta di concludere l’affare nella serata di oggi o, al più tardi, nella mattina di domani 30 maggio.

Il Milan ha le idee chiare: non si andrà oltre con i tempi. L'ex allenatore della Juve era stato accostato al Napoli in caso di addio di Conte. Poteva essere la prima scelta di Adl ma ora le cose stanno cambiando e forse non è un caso che Allegri abbia ormai scelto il Milan: il Napoli, forse, non ha più bisogno dell'erede del suo attuale tecnico. Conte vicino alla permanenza per la gioia di tutti, tifosi compresi.