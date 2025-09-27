Ancora Nico Paz! Como avanti 1-0 sulla Cremonese all'intervallo

Il Como chiude il primo tempo avanti 1-0 contro la Cremonese grazie alla rete di Nico Paz, protagonista assoluto di una frazione dominata dai lariani. Fin dai minuti iniziali, infatti, la squadra di casa ha preso in mano il gioco, costringendo gli avversari a rimanere schiacciati nella propria metà campo. Tra le occasioni più significative quella di Kuhn, servito dopo un ribaltamento di fronte nato da un lancio lungo di Butez per Jesus Rodriguez: il tedesco, però, non è riuscito a finalizzare l’azione.

La pressione del Como ha trovato il giusto premio al 32’, quando un’azione corale si è chiusa con l’assist preciso di Rodriguez per Nico Paz, bravo a insaccare e portare avanti i suoi. La Cremonese ha provato a reagire con qualche spunto di Bonazzoli e Johnsen, ma senza incidere realmente. Solo nel finale gli uomini di Stroppa hanno creato un brivido con un tiro di Baschirotto finito a lato, dopo una palla persa sulla trequarti. Il risultato resta comunque saldo sull’1-0, con i biancoblù padroni della scena al Sinigaglia.