Como-Cremonese, le formazioni: Douvikas vince il ballottaggio, Zerbin dal 1'

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:15Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni scelte da Cesc Fabregas e Davide Nicola per la sfida delle ore 15, valida per l'anticipi del quinto turno di Serie A. Ecco i due schieramenti in campo, tra le mura dello stadio Sinigaglia, di Como e Cremonese:

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Jacobo Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. All. Nicola.