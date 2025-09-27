Ufficiale
Como-Cremonese, le formazioni: Douvikas vince il ballottaggio, Zerbin dal 1'
TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni scelte da Cesc Fabregas e Davide Nicola per la sfida delle ore 15, valida per l'anticipi del quinto turno di Serie A. Ecco i due schieramenti in campo, tra le mura dello stadio Sinigaglia, di Como e Cremonese:
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Jacobo Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. All. Nicola.
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
