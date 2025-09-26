Juventus, bilancio 2025 chiuso con un passivo di 58mln: il comunicato del club
Rosso di 58 milioni di euro per la Juventus. Il club bianconero ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un passivo comunque in netto miglioramento rispetto al rosso di 199 milioni al 30 giugno 2024. Lo ha comunicato la FC Juventus in una nota ufficiale. Di seguito le informazioni più rilevanti del bilancio bianconero:
Il bilancio della Juve
1) Chiusura dell’esercizio 2024/2025 con una riduzione significativa della perdita a €58,1mln
2) Stagione 2024/2025 nel range del break-even del risultato operativo, al netto di oneri non ricorrenti
3) Risultato netto atteso nel range del break-even per la stagione 2026/2027
4) Delega al CdA di proporre all’Assemblea degli Azionisti un aumento di capitale per un importo massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato (ad oggi, quindi, circa €110mln)
5)Per la prima volta, il documento include la rendicontazione finanziaria unitamente a quella di sostenibilità
Come da comunicazione odierna, emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di €150mln a tasso fisso del 4,15%, per migliorare struttura e costi dell’indebitamento, che è previsto scendere nel medio-lungo periodo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro