Juventus-Atalanta, formazioni: Tudor sceglie Openda, Ahanor dal 1'

di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Spicca tra i bianconeri la presenza di Lois Openda. Sarà il belga a reggere il peso dell'attacco, con Dusan Vlahovic e Jonathan David in panchina. Indisponibile Conceiçao, ecco una trequarti giovanissima con Vasilije Adzic che affiancherà Kenan Yildiz. Torna Bremner titolare in difesa e si rivede Koopmeiners in mezzo al campo. Kalulu avanzato come esterno al posto di Joao Mario.

Per Juric la novità è rappresentata da Honest Ahanor in difesa al posto di Hien. Come esterni torna titolare Bellanova a destra con Zappacosta spostato a sinistra. Confermato Krstovic come punta centrale dopo la doppietta di sei giorni fa contro il Torino:

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. All. Igor Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.
 