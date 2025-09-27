Juventus-Atalanta, formazioni: Tudor sceglie Openda, Ahanor dal 1'
Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Spicca tra i bianconeri la presenza di Lois Openda. Sarà il belga a reggere il peso dell'attacco, con Dusan Vlahovic e Jonathan David in panchina. Indisponibile Conceiçao, ecco una trequarti giovanissima con Vasilije Adzic che affiancherà Kenan Yildiz. Torna Bremner titolare in difesa e si rivede Koopmeiners in mezzo al campo. Kalulu avanzato come esterno al posto di Joao Mario.
Per Juric la novità è rappresentata da Honest Ahanor in difesa al posto di Hien. Come esterni torna titolare Bellanova a destra con Zappacosta spostato a sinistra. Confermato Krstovic come punta centrale dopo la doppietta di sei giorni fa contro il Torino:
JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. All. Igor Tudor.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro