Milan, Modric spodesta Leao e Pulisic: la sua maglia è la più venduta

Il popolo rossonero sembra già essersi innamorato del nuovo campione arrivato a Milano non per strappare un ultimo contratto, ma per lasciare davvero il segno. Luka Modric, con gol, assist e giocate di alta scuola, sta dimostrando che anche a 40 anni può ancora essere protagonista in Serie A. L’ex Pallone d’Oro ha conquistato rapidamente il cuore dei tifosi, trasformandosi in un idolo capace di unire esperienza e classe. La sua presenza non solo arricchisce il gioco del Milan, ma accende l’entusiasmo di San Siro, che lo accoglie come una stella in grado di fare la differenza.

La popolarità di Modric trova conferma anche nei numeri legati al merchandising ufficiale. Le vendite delle magliette hanno infatti registrato un vero e proprio boom: il croato ha superato persino il beniamino Rafael Leao, diventando il nome più richiesto dai tifosi. Alle sue spalle si piazzano lo stesso Leao e Christian Pulisic, a completare il podio. Da segnalare anche l’impennata della terza maglia gialla, ispirata alla stagione 1995-96 del 15° scudetto: +44% di vendite complessive, con un picco del 98% dopo la gara vinta contro il Bologna. Curiosamente, proprio con quella maglia Modric ha firmato il suo primo gol in rossonero, aumentando così il fascino attorno a questa nuova icona del Milan.