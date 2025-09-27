Milan, il ritorno di Leao: ecco la scelta di Allegri per la sfida al Napoli

vedi letture

Riecco Rafa Leao. Dopo oltre un mese ai box, a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, il portoghese è pronto a tornare in campo domani sera contro il Napoli. E' rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma sarà un'arma importantissima da utilizzare a gara in corso.

Quest'oggi la Gazzetta dello Sport spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione e quindi è impensabile vederlo dal primo minuto, ma le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo. Allegri non vede l'ora di riposizionarlo nell'attacco a due, anche da prima punta come provato in estate.