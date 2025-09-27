Cremonese ancora imbattuta! Il Como si fa rimontare e resta in 10: finisce pari al Sinigaglia

vedi letture

Il Como vede sfumare la vittoria contro la Cremonese a causa dell’espulsione diretta di Jesus Rodriguez, che ha lasciato la squadra di Fabregas in dieci. Dopo un primo tempo dominato e sbloccato dal gol di Nico Paz su assist dello stesso Rodriguez, i lariani hanno dato l’impressione di poter controllare la gara. La Cremonese, però, ha sofferto ma è rimasta in corsa, aggrappandosi alle giocate dei suoi uomini offensivi.

Nella ripresa gli ospiti hanno trovato il pareggio con Baschirotto, bravo a sfruttare un corner battuto da Vazquez e una deviazione decisiva di Diego Carlos. L’espulsione di Rodriguez per un intervento a palla lontana, confermata dal VAR, ha complicato il finale del Como, troppo impreciso nella ricerca del nuovo vantaggio. La gara si è chiusa sull’1-1: occasione sprecata per i biancoblù, mentre la Cremonese può festeggiare un punto prezioso.