Ansia in casa Juve, si teme un infortunio grave al crociato per Cabal: le ultime

Lo spettro di un altro, grave infortunio dopo quello di Bremer aleggia in casa Juventus. La tegola, stavolta, pur rimanendo nell'ambito del reparto difensivo, arriva direttamente per quanto riguarda le condizioni di Juan Cabal. A dare la notizia dell'infortunio del bianconero, è direttamente la Nazionale colombiana (che sta preparando la sfida di venerdì a Montevideo contro l'Uruguay) con un report medico: "Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia informa che il calciatore Juan David Cabal, della Juventus, non potrà proseguire il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere arruolabile per affrontare i suddetti impegni. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".

Si teme un lungo stop. La notizia sull'infortunio di Cabal al momento porta con sé del pessimismo: si teme infatti un infortunio serio, che potrebbe interessare anche il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore ha già lasciato il ritiro della propria selezione e sta facendo il suo ritorno in Italia, dove effettuerà nuovi controlli (presso il J Medical). Test al termine dei quali si saprà ufficialmente la diagnosi (e gli eventuali tempi di recupero).

Due nuovi difensori a gennaio? Ovviamente, qualora fosse confermato l'infortunio serio per quanto riguarda Cabal, in casa Juventus si aprirebbe un ulteriore nuovo scenario in vista del mercato di gennaio: già alla ricerca di un sostituto di Bremer, Giuntoli a questo punto potrebbe valutare nel caso l'acquisto di un ulteriore difensore per integrare la rosa di Thiago Motta.