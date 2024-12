Atalanta, Gasperini invoca il mercato: “Davanti non siamo tanti. Da agosto non completi…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo il pareggio conquistato contro la Lazio:

Non vi aspettavate una Lazio così rabbiosa?

“Ce l’aspettavamo, la Lazio è capace di fare queste prestazioni. Il primo tempo sono andati meglio loro, facevamo fatica a contenere la loro velocità e forza ma anche la qualità. È stata una partita difficile. nel secondo tempo siamo venuti molto bene. Bisogna fare i complimenti a tutti i giocatori, è uscita una bella partita. Abbiamo fatto gol un po’ tardi altrimenti c’erano le condizioni per vincere”.

Un aggettivo per descrivere il 2024?

“Meraviglioso e straordinario per noi. Siamo anche un po’ dispiaciuti che finisce (ride, ndr). Sembrava una brutta serata ma la solidità di questa squadra ha permesso di trovare equilibrio e il pareggio. Questo è sicuramente un grande merito contro una Lazio forte”.

È un anno ripetibile?

“Ogni anno è diverso. L’Europa League intanto non potremmo più vincerla quest’anno (ride, ndr). In questo campionato siamo stati a lungo primi in classifica, teoricamente lo siamo ancora. Abbiamo messo basi per crescere e migliorarci. È questa la mia ambizione: quella di fare sempre qualcosa in più”.

Come ha visto Cuadrado?

“Cuadrado andava forte da qualche settimana, dopo un periodo d’inattività. Ha fatto un paio di partite buone. Purtroppo ha avuto un piccolo infortunio, ora è rientrato, stasera ha fatto bene. Se sta bene così, per noi sarà una grande spinta. Poteva anche fare gol, ha avuto un’occasione per pareggiare ma tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, anche Samardzic. Brescianini è entrato per poco ma ha fatto gol. Non siamo così numerosi in attacco, anche numericamente, basta vedere la panchina”.

Vuole un attaccante?

“Non ho mai penso a questo, siamo a posto. A gennaio sarebbe importante ciò che non siamo riusciti a finire ad agosto, altrimenti andiamo avanti così. La società sa benissimo che volevamo essere molto competitivi quest’anno”.