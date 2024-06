Atalanta, Percassi: “Noi partiamo sempre per salvarci, mai perdere di vista la realtà”

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport toccando diversi temi d'attualità

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport toccando diversi temi d'attualità e rispondendo anche ad una domanda riguardante le possibilità di scudetto della Dea: "Secondo me è fuori portata, nel senso che dobbiamo sapere quale è la nostra dimensione. Quello che possiamo fare è cercare di competere in campo perché si gioca sempre in undici, ma se guardiamo la nostra dimensione si capisce quanto siamo più piccoli, si guarda i grandi bacini e le grandi squadre che hanno vinto ultimamente...".

Percassi quindi prosegue:

"Noi siamo tornati in Champions e questo magari si è dato per scontato, ma per noi è un risultato straordinario. Siamo felici anche per altre realtà come il Bologna".

Quali gli obiettivi allora?

"Noi dobbiamo fare come sempre, lavorare e basta. Mio padre dice che ogni estate partiamo per salvarci. Questo è sempre stato l'obiettivo, dobbiamo giustamente poter sognare ma mai perdere di vista la realtà".