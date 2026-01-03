Ufficiale Atalanta-Roma, le formazioni: Gasp conferma Ferguson, novità per Palladino

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Nei padroni di casa, novità sulla trequarti dove Raffaele Palladino schiera Zalewski, chance poi a Bernasconi sulla corsia di sinistra. Negli giallorossi, Gian Piero Gasperini conferma Ferguson titolare dopo l'ultima ottima prova, alle sue spalle agiranno Dybala e Soulé. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Gollini Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Wesley, Romano, Pisilli, Mirra, Lulli, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.