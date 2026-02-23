Inter, chi si rivede: out da ottobre, un titolarissimo torna tra i convocati
Arriva una buonissima notizia per Cristian Chivu in vista della sfida di domani contro il Bodo/Glimt in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport Denzel Dumfries tornerà infatti nella lista dei convocati, mesi dopo l'ultima volta. L'olandese era infatti fermo da quasi quattro mesi per un'operazione alla caviglia ma il suo calvario è arrivato al capolinea e domani sera a San Siro si accomoderà in panchina.
L'Inter scenderà in campo nella gara di ritorno dei playoff di Champions League che daranno l'accesso agli ottavi di finale cercando di ribaltare il 3-1 dell'andata. Servirà una vittoria con due gol di scarto, con qualsiasi risultato, per portare la sfida ai supplementari, mentre con un successo con tre gol di scarto i nerazzurri staccherebbero il pass per il turno successivo.
